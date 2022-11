MotoGP | Crutchlow ignora Bagnaia | attacco frontale al campione

(Di giovedì 17 novembre 2022) La Ducati ha sfatato un tabù che andava avanti dall’epoca di Stoner.si è laureatodel mondo innel 2022, ma il rider inglese della Yamaha lo ha snobbato. Dopo 15 anni la casa di Borgo Panigale è tornata a festeggiare un titolo che mancava dall’acuto di Stoner. L’australiano, nel 2007, era stato l’ultimo e unico prima del trionfo di Peccoa trovare il modo di affermarsi in top class. Dopo Casey ci hanno provato in tanti, tra cui Valentino Rossi. Quest’ultimo è stato il mentore di Pecco, avendo creduto in lui e accompagnando la sua crescita nell’Academy. Il torinese, dopo 50 anni di attesa, ha fatto gioire i fan italiani. L’ultimo pilota nostrano in grado di trionfare in sella ad una moto italiana era stato Giacomo Agostini nel 1972 sulla MV Agusta 500. Pecco ...

Corse di Moto

Tra gli altri rookie of the year corrono ancora inMorbidelli, Binder, Martin e il più recente di tutti, Marco Bezzecchi , mentree Bradl fanno i test rider, con saltuarie presenze ...Carmelo Ezpeleta introduce Valentino Rossi nella Hall of Fame comeLegends POS PILOTA NAZ ...8 Maverick Viñales SPA 1.293 9 Loris Capirossi ITA 1.270 10 Colin Edwards USA 1.242 11 Cal... MotoGP, Cal Crutchlow: "Mi mancava correre contro chi non mi piace" Il direttore sportivo e il collaudatore hanno provato a chiarire la situazione: per Meregalli non si deve essere pessimisti. Il britannico: "Yamaha lavora duramente, nei test ho 27 ingegneri intorno!" ...Il direttore Yamaha, nonostante la deludente prova ai test di Valencia, si è rivelato non troppo preoccupato per quello visto in pista.