Morto in ditta a 38 anni | la madre | “Mi dissero che la bobina da 300 chili gli era scivolata addosso”

(Di giovedì 17 novembre 2022) Bergamo. Ha perso la vita a soli 38mentre stava svolgendo dei lavori di manutenzione alla Diesse Rubber Hoses spa di Filago, dopo essere stato urtato, o travolto secondo il racconto dellamercoledì in aula, da unadi circa trecento. Una morte atroce, dopo tredici giorni di agonia all’ospedale Papa Giovdi Bergamo. Dopo il dolore per la tragedia, ora i familiari di Matteo Regazzi, di Solza, cercano giustizia. Per quell’incidente sono finiti a processo per omicidio colposo il carrellista Lucian Sturzu, con Giuseppe De Stasio per la Diesse e Cesare Previtali per la Elettrobonatese di Bonate Sopra, di cui la vittima, esperto elettricista, era dipendente. La tragedia si consumò lunedì 5 novembre 2018. Quella mattina Regazzi si era recato nell’azienda di Filago, che produce tubi ...