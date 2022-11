Montoya e Loren | sulla rampa di uscita del Betis

(Di giovedì 17 novembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport a proposito della massima divisione spagnola: 15/11/2022 alle 19:53 TEC Entrambi contano poco per Pellegrini e l’intenzione è quella di trovare loro una destinazione nel prossimo mercato invernale per alleggerire il tetto dello stipendio La loro partecipazione è stata scarsa, ridicola nel caso dell’attaccante in bianco dal 20 agosto, ma hanno un contratto fino al 2024Morón e Martínpotrebbero avere i giorni contati al Real. Entrambi i calciatori contano poco per Manuel Pellegrini e le loro partenze alleggerirebbero il limite di stipendio che stringe il club Verdiblanco. Dobbiamo ricordare i problemi che la squadra eliopolitana ha avuto all’inizio del corso con le iscrizioni, situazione con la quale l’ente non vuole scontrarsi ...

Commenta per primo Il Betis prepara le cessioni per gennaio: in uscita, riferisce ABC , ci sono Martin e Morón. Il Real ha fuori anche lo stesso Fekir e Juanmi, out giovedì così come, non in lista. En el Betis aún contemplan el regreso del lateral Héctor Bellerín, pero antes deben dar salida a un par de descartes con salario alto. El Betis busca las salidas en enero de Montoya y Loren para aligerar masa salarial Betis: Una financiación de 65 millones de euros a través de los derechos de televisión y ticketing Betis: Pellegrini: