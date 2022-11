Montesano-Ballando | il caso diventa un giallo | ha fatto il saluto romano? Lui nega e la Tripoli spiega che era un gesto della coreografia

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 17 novembre 2022)con le Stelle IlEnricocon le Stelleun. L’attore ha giustificato l’aver indossato la magliettaDecima Mas come uningenuo, di un collezionista di t-shirt che non per forza ne condivide il contenuto; per questa ragione, una volta chiesto scusa, ha deciso di procedere per vie legali “per tutelare al meglio la mia identità personale e la mia onorabilità” dopo essere stato cacciato dal programma di Milly Carlucci. La Rai, però, avrebbe le prove di un suo. Secondo quanto apprende l’Ansa da fonti di Viale Mazzini – si legge – “all’inizio delle prove dell’ultima puntata di ...