Monreale | ricordato il carabiniere Rosario Giaccone | vittima della vendetta della mafia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il 17 giugno 1980, al mercato ortofrutticolo di Palermo, in una sparatoria avvenuta a seguito dell’assalto alla cassa del mercato da parte di alcuni malviventi e che vedeva coinvolto ilausiliario, il ventennePietro, che prestava servizio all’interno del mercato stesso, veniva ucciso Aurelio Bonanno, nipote di Armando Bonanno noto esponente mafioso e uno dei componenti che parteciparono all’uccisione del Capitano dei Carabinieri Emanuele Basile. Sei anni dopo lamafiosa non si fece attendere. Ed il 17 novembre 1986 in via Giovanni Verga nel quartiere dell’Albergheria a Palermo, tre killer con 15 colpi di pistola uccisero il, che nel frattempo si era congedato dall’arma, all’internopropria autovettura. Il 13 ...

