Mondiali | Totti | Coppa senza Italia come Roma senza Colosseo

Per quanro riguarda la vittoria finale,dice che le favorite sono sempre le solite: "Francia, Brasile, Argentina, Germania e Spagna. Non ce n'è una in particolare, aipuò succedere di ...Un discorso, sottolinea, applicabile anche al campionato italiano. "Il Napoli sta facendo grandi cose: se continua così, sarà difficile per tutti, anche se Inter, Milan e Juve per dna non ...Lo storico capitano giallorosso tra Abu Dhabi, dove è ambassador della Lega di Serie A, e Dubai, dove stasera sarà al Globe Soccer: "Il Mondiale senza Azzurri è come Roma senza il Colosseo. La squadra ...Francesco Totti, storico capitano giallorosso ... Il romanista ha rilasciato una breve intervista a Sky Sport a ridosso dell'evento, dove si è confrontato sui Mondiali e sul campionato. Di seguito le ...