Mondiali Qatar 2022 | dall’Argentina | Correa ha un fastidio al ginocchio

(Di giovedì 17 novembre 2022) Allarme Joaquin. Il sito TycSports riporta di unalper l’attaccante argentino dell’Inter: unche si è accentuato al termine dell’amichevole di ieri dove l’Argentina ha sconfitto per 5-0 gli Emirati Arabi Uniti con gol anche del ‘Tucu’. Ilè lo stesso di un mese e mezzo fa quandosi era dovuto fermare proprio per questo problema al. Nella conferenza stampa di ieri il commissario tecnico Lionel Scaloni aveva detto: “Abbiamo dei piccoli problemi, abbiamo ancora qualche giorno per decidere la lista definitiva. Possiamo cambiare, speriamo di no, ma c’è la possibilità”. Joaquinrischia il Mondiale? Nelle prossime ore ne sapremo di più. SportFace.

... i 16 ancora in gara in UEFA Champions League ne avranno molti impegnati in. Calendario e ... Leipzig, Liverpool, Milan 6 Benfica, Porto 5 Napoli Quali sono i giocatori che andranno ai...Commenta per primo Nuovo allarme in casa Argentina a pochi giorni dall'inizio deiine riguarda Joaquin Correa. L'attaccante dell' Inter è andato a segno nel largo 5 - 0 rifilato agli Emirati Arabi Uniti in amichevole, ma si è dovuto fermare nelle ultime ore: come ...Alla vigilia dei controversi Mondiali in Qatar, che sul rettangolo di gioco incominceranno con la sfida attesa tra il paese organizzatore e l’Ecuador (che non schiererà il discusso Byron Castillo), si ...Obiettivi e probabili formazioni di Ecuador, Olanda, Qatar e Senegal. Le partite in programma e dove vederle in tv e streaming ...