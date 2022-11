Mondiali | le possibili sorprese

(Di giovedì 17 novembre 2022) Dalla Serbia al Marocco, passando per l’incognita Canada, quali potrebbero essere lesquadre rivelazione dei prossimidel Qatar? Riuscirà il Senegal a ripercorrere i fasti del 2002? Manca poco all’inizio ufficiale dei prossimidi calcio, al via domenica 20 novembre in Qatar con la sfida d’esordio tra i padroni di casa, alla loro prima partecipazione alle fasi finali di una Coppa del Mondo, e l’Ecuador. Se è tutto sommato semplice stilare un elenco di papabili favorite, vuoi per la storia che per il livello delle rose, più complicato appare individuare quali potranno essere le squadre rivelazione del prossimo torneo iridato. Qualcuno riuscirà a ricalcare il magico percorso del Camerun a Italia 90, o quello del Senegal del 2002 oppure, ricordando un’edizione più recente, la cavalcata del Costa Rica fino ai ...

Today.it

Ma il rendimento di Lukic aipotrebbe anche far salire la cifra, se aumenterà il novero ... Tecnico e dt hanno individuato assieme le necessità , in base però anche alleuscite (le ...Se andiamo a ritroso nel tempo e analizziamo tutte le squadre vincitrici nelle 21 edizioni passate non troveremo mai un'outsider. Il Mondiale è così, non riserva sorprese. A differenza dell'Europeo, ... Mondiali 2022 Qatar, cinque possibili bomber a sorpresa Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Ci sarà una sola mostra al Mondiale, in cui pera ...A fine anno, il contratto di Messi con il PSG si concluderà. Il Barcellona lo attende a braccia aperte. Vuole riaverlo a tutti i costi. Tanti gli attestati di stima per l'argentino che, a Barcellona, ...