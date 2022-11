Mondiali Del Qatar | chi è il calciatore più cercato?

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il discusso Mondiale prende il via il 20 novembre Il 20 novembre prenderanno il via la Coppa del Mondo FIFA2022. La competizione da sempre è seguitissima in tutto il mondo, e anche quest’anno l’Italia non fa certo eccezione, nonostante la mancata qualificazione dell’Italia. Ma cosa desta maggiormente interesse in chi aspetta trepidante il fischio di inizio deidi calcio 2022? Se lo è chiesto Semrush, piattaforma di Saas per la gestione della visibilità online, che ha analizzato le ricerche fatte nell’ultimo anno dagli utenti di tutto il mondo. Il calcio, si sa, è lo sport più seguito o comunque uno dei più seguiti al Mondo. La competizione che suscita maggiore interesse negli utenti del web è la Premier League, digitata sulle barre di ricerca online in media 58.3 milioni di volte al mese. Ottimo livello di popolarità anche per la nostra ...