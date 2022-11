Mondiali | cori razzisti argentini su Francia | ' sono angolani'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Il Mondiale in Qatar non è ancora cominciato, ed è già polemica per un coro razzista cantato da alcuni tifosifra i tanti chegià in Qatar. E' dedicato alla nazionale francese e ai ...

Il Mondiale in Qatar non è ancora cominciato, ed è già polemica per un coro razzista cantato da alcuni tifosi argentini fra i tanti che sono già in Qatar. E' dedicato alla nazionale francese e ai ...Primo viaggio dopo l'elezione di fine ottobre: accolto conda stadio, i giornalisti di tutte le principali testatecon i nasi incollati ai vetri della sala stampa. Per cogliere un ...Il Mondiale in Qatar non è ancora cominciato, ed è già polemica per un coro razzista cantato da alcuni tifosi argentini fra i tanti che sono già in Qatar. E' dedicato alla nazionale francese e ai calc ...Da giorni a Doha si vedono gruppi di persone del luogo che sfilano con i colori delle nazionali straniere: c'è chi sostiene siano pagati ...