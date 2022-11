“Molto grave anche questo” Ballando | nuovi guai | spuntano altre cose su Montesano

(Di giovedì 17 novembre 2022) La situazione di Enrico, dopo la sua inevitabile squalifica acon le stelle, sembra stia per aggravarsi e la Rai avrebbe le prove che lo incastrerebbero. Durante le prove di danza, l’attore non si è solo presentato con indosso la maglietta della X Mas come nulla fosse, ma avrebbefatto il saluto romano. Intanto Milly Carlucci rimane nel suo silenzio mentre la ballerina professionista lo difende. Nel corso di una intervista rilasciata all’Ansa, Alessandra Tripoli ha voluto prendere le difese dell’ex concorrente dicon le stelle. Insieme si stavano divertendo parecchio e sembravanoaffiatati. Poi le fatidiche prove con la maglietta della Decima Mas. Lei a suo dire non se ne era assolutamente resa conto. Mentre Enricosi difende ...

Agenzia ANSA

... nel 1605, lamalattia che lo colpì - e dalla quale non si sarebbe più ripreso - costrinse l'... Dopo nonsarebbero volati alla volta della Spagna per essere divisi tra il Museo del Prado a ...Impedire l'accesso al capo politico del partito che sta nascendo è. In questa aula, sono entrati tutti anche ex appartenenti alle Brigate rosse. Per non parlare di quanti parlamentari al ... Bimbo 10 mesi ustionato con olio bollente, è molto grave Un andamento molto diverso da quello registrato nelle prime fasi pandemiche quando le ondate raggiungevano picchi estremamente gravi, ma avevano tempi di ritorno estremamente lunghi. Negli ultimi ...Grave incidente stradale durante la notte a Genova, nel quartiere di Sampierdarena, dove un ragazzo di 25 anni ha perso il controllo della moto sui stava viaggiando ...