Molti la ricordano ancora per le sue scene erotiche | ma l’attrice ha abbandonato quel mondo Che fine avrà fatto?

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 17 novembre 2022) È stata la protagonista diche in. Una donna dalla sensualità dilagante che, però, haildel cinema da diverso tempo. Che? Bella, sensuale, con un corpo che ha sempre incantato tutti. Un regista in particolare l’ha voluta come protagonista dei suoi film, regalandole la popolarità. Scopriamo insieme di chi si tratta. Fonte pixabayNegli ultimi anni si è vista poco in tv, ma tutti laanche per il ruolo recitato nella serie tv Linda e il brigadiere e non solo per i film erotici fatti prima. Avete capito di chi stiamo parlando? Mai più film conSì, perché ...