Moige e Museo del Risparmio insieme per un ciclo di incontri sulla valorizzazione del capitale umano dei ragazzi

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 17 novembre 2022) TORINO – Parte il 17 novembre il nuovodiorganizzato daldeldi Intesa Sanpaolo in collaborazione con il, Movimento Italiano Genitori: l’ambito di riflessione scelto per l’edizione 2022 è ilnelle nuove generazioni, riflettendo con genitori e adulti su come un potenziale in fieri possa diventare un patrimonio espresso al meglio. Chi sono i giovani di oggi? Quali sono le loro aspettative sul futuro? Come immaginano la loro vita lavorativa? L’adolescenza non è solo una fase di transizione tra l’infanzia e l’età adulta, è l’età in cui ragazze ecompiono molte delle scelte che definiranno il loro futuro, con tutte le responsabilità e rischi connessi. Questi sono alcuni dei temi che emergeranno ...