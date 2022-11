Mobilità sostenibile | accordo di collaborazione Autostrade-politecnico di Bari Oggi la firma

Il carmagnolese

...verde e. Altro nodo sarà la metropolitana di superficie che collegherà e legherà con mezzi veloci e non inquinanti i vari quartieri risolvendo i tanti problemi della. Si ...Lo ha assicurato l'assessore comunale allaMatteo Campora a margine della conferenza stampa sul nuovo abbonamento giovani integrato Amt per Genova e provincia. "Si va avanti - ... Santena: due bandi per incentivare e promuovere la mobilità sostenibile