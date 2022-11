(Di giovedì 17 novembre 2022) Il lottatore di MMA, secondo quanto riportato dal sito spagnolo Marca.com, nella giornata di ieri, mercoledì 16, sarebbe stato fermato e poi rilasciato all’aeroporto JFK di New: a causare l’accaduto sarebbe stato il possesso di un tirapugni. L’accaduto è arrivato a pochi giorni della sconfitta, patita al Madison Square Garden di Newsabato scorso, per mano di Alex Pereira per knock out tecnico al quinto round, a causa della qualeaveva perso la cintura dei pesi medi della sigla UFC. Il 33enne si stava preparando a lasciare Newieri pomeriggio e, secondo quanto riportato da TMZ, sarebbe stato fermato all’aeroporto JFK per “possesso di un’arma“. L’arma in questione sarebbe stata un tirapugni di metallo, illegale nello stato di New ...

OA Sport

L'universo dellaha subito una scossa incredibile durante lo scorso weeekend, quando a sorpresaAdesanya ha perso lo scettro dei pesi medi. Il fuoriclasse nigeriano era Campione del Mondo dal 6 ottobre 2019 ......e kickboxing : si parte domenica 13 novembre con Shakeel Phinn vs Vladimir Belujsky e Montana ...Adesanya torna sull'ottagono per sfidare Alex Pereira in UFC 281 nella cornice del Madison ... MMA, Israel Adesanya arrestato a New York: cosa è successo all'ex-campione del mondo Daniel Cormier wouldn't like UFC champ Alex Pereira's chances against Khamzat Chimaev if they were to fight next.Former UFC middleweight champion was arrested Wednesday at JFK Airport days after his UFC 281 loss to Alex Pereira. Adesanya was ...