Missili in Polonia | i primi risultati dell’indagine | il sistema di Kiev dell’autodistruzione del razzo non ha funzionato

...e' in discesa per il secondo giorno di fila sull'allentamento delle tensioni in Ucraina (si e' ricomposta la situazione indopo il timore di escalation a seguito della caduta disul ...'La mia opinione sul ministro Piantedosi Sono più indulgente da quando ho letto i tweet di Letta e di Calenda suiin. Dopo aver annunciato con grande fervore il nostro ingresso nella terza guerra mondiale per andare a liberare ladal nuovo Hitler che l'aveva reinvasa, non dovrebbero più ...epa10308995 Locals look at the shelling hole after a recent rocket attack in the village of Solonka not far from the Western Ukrainian city of Lviv, Ukraine, 16 November 2022, amid the Russian invasio ...(Adnkronos) - Due dei missili russi lanciati oggi contro l'Ucraina sarebbero caduti su Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera ucraina. Nel video l'arrivo dei soccorsi sul ...