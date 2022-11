Missili in Polonia | Biden e la notte più lunga al G20 | svegliato alle 4 e mezza | così ha evitato l' escalation e rassicurato Zelensky

...e Moldavia'. Lo scrive lo stesso Kuleba in un tweet. 2022 - 11 - 17 09:35:40 Esplosioni in ... 'Dueda crociera sono stati abbattuti sopra a Kiev. Stiamo raccogliendo le informazioni e ..."E poi, non sono forse questiche arrivano a uccidere inla prova di armi di difesa che diventano di offesa magari colpendo il nemico sbagliato". Ma c'è una seconda certezza che si ...La discussione sui missili caduti in Polonia è ancora aperta. Lo dimostra l’ultimo discorso del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg al termine del Consiglio Nord Atlantico sull’incidente ...La notizia che alcuni missili russi avrebbero colpito la Polonia, oltre a tenerci tutti col fiato sospeso per varie ore, ha scatenato i più intimi adepti NATO annidati nelle pieghe del putrescente ...