Milinkovic Savic diventa papà | nata la primogenita Irina

(Di giovedì 17 novembre 2022) Sergeje la compagnalija sonoti genitori. Il centrocampista della Lazio ha ricevuto la notizia della nascita della prima figliadal ritiro con la propria nazionale in vista dei Mondiali. La Federcalcio serba ha pubblicato un post di auguri sui social con una foto dia torso nudo, coperto solo in parte da una maglia strappata: un’immagine strana ma non casuale visto, si tratterebbe infatti di una tradizione serba che risale a tantissimi anni fa. Lo strappo della camicia al padre felice è una tradizione che risale a tempi lontani, quando i bambini nascevano nelle case o dovunque si trovasse la donna in quel momento. Dopo il parto, il bambino doveva essere avvolto in un pezzo di stoffa per essere protetto, e per questo ...