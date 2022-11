(Di giovedì 17 novembre 2022) ROMA - Sergej- Savic èdi Irina . Il lieto evento comunicato con una storia su Instagram con il tag per la compagna Natalija: "Irina in the house', tradotto come Irina è a ...

Corriere dello Sport

ROMA - Sergej- Savic èpapà di Irina . Il lieto evento comunicato con una storia su Instagram con il tag per la compagna Natalija: "Irina in the house', tradotto come Irina è a casa ...È lecito, al Mago non va giù di essereun comprimario, figuriamoci le 6 panchine nelle ... Sarri ne aveva richiesto espressamente la cessione a gennaio, salvo poi rilanciarlo cone ... Milinkovic è diventato papà: fiocco rosa in casa Lazio ROMA - Sergej Milinkovic-Savic è diventato papà di Irina. Il lieto evento comunicato con una storia su Instagram con il tag per la compagna Natalija: “Irina in the house’, tradotto come Irina è a casa ...La conferma ufficiale non è ancora arrivata anche se la storia postata da Milinkovic-Savic lascia poco spazio a dubbi. Il Sergente è infatti diventato papà per la prima volta ...