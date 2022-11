Milenkovic su Vlahovic | «Manca alla Fiorentina Vogliamo migliorarci»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le dichiarazioni del difensore dellasia sul campionato che sull’attaccante DusanIl difensore dellaha rilasciato un’intervista al portale Sporatl: tra bilanci in casa viola, mondiale e. SULLA– « La posizione di classifica attuale dellanon ci soddisfa.piazzarci più in alto e conquistare un posto in Europa. Crediamo che sarà così, e che continueremo il processo di crescita». MONDIALI – «Sono onorato di prendere partemia seconda Coppa del Mondo. Siamo tutti pronti per il nuovo Mondiale. Le alte aspettative dei tifosi? Possono creare pressione, ma anche essere una spinta. Il sostegno della nazione è tanto e ne ...