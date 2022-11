Milano | dopo la pandemia +30% disturbi alimentari | nasce ' Nutrimente in Terapia'

(Di giovedì 17 novembre 2022), 17 nov.(Adnkronos) - Un luogo dove persone con un disturbo della nutrizione e dell'alimentazione (D-na) possono trovare insieme alle loro famiglie terapie e cure cliniche di alto livello a prezzi accessibili in tempi brevi, offerte da un'equipe multidisciplinare altamente specializzata. È 'in', centro di cura con finalità sociali che ha da poco aperto i battenti asu iniziativa di, associazione che dal 2013 si occupa della prevenzione e contrasto dei. Per far conoscere la nuova struttura alla cittadinanza, è in programma un open day: domani, dalle 10 alle 22, sarà possibile visitare gli spazi di via Vincenzo Monti 52, incontrare gli specialisti dell'associazione e conoscere i servizi offerti. "Siamo ...

MilanoToday.it

Lo ha detto il sindaco di, Giuseppe Sala, a proposito delle trattative nel centrosinistra ...che i cittadini con una votazione ti hanno riaffidato la fiducia, andare viaun anno. Non ...La manifestazione è realizzata con il patrocinio della Rappresentanza adella Commissione ... È quella che vuoi, e la desideri tanto,due anni passati chiusi in casa. È uno spazio da ... Milano, la pizzeria in centro chiude dopo 79 anni di storia Di queste, sono risultate fatali le tre inflitte a cuore e polmone sinistro. Dopo mesi dall'omicidio, sono arrivati gli esiti dell'autopsia del corpo del 40enne morto in seguito a una lite fuori da un ...Milano, 17 nov.(Adnkronos) - 'An intimate night', il nuovo tour di Elisa nei teatri, ad un mese dalla sua partenza aveva già registrato il sold out in ogni tappa, doppiando tutti gli ...