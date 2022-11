Milan protagonista del più importante evento italiano sull’innovazione digitale

... con i giallorossi ancora in pole ma ilche avrebbe chiesto informazioni. Mourinho crede ... L'inglese è una delle delusioni di questo inizio di campionato,del dato negativo relativo ...Sotto questo aspetto ilarranca un po'. I rossoneri sono a metà di questa classifica, ... entrambi in rete contro il Verona al Bentegodi, si è aggiunto anche Matic,del gol dell'1 - ...Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha parlato al fianco di OneFootball di come guidare il calcio verso il futuro nel panel “AC Milan: More Than One Football Club” ...Milan, la proprietà ha già fatto capire che verranno spesi un bel po' di soldi per l'attaccante della prossima stagione. E a gennaio Il colpo è già in casa e promet ...