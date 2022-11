Milan | premiati Maldini | Massara e Ibrahimovic | le foto delle premiazioni

Sono stati poii due dirigenti del, Paolo Maldini e Frederic Massara . La coppia rossonera ha infatti ottenuto il riconoscimento come migliori direttori sportivi del 2022. "Questo è ...LaPresse Maldini e MassaraPer la categoria dirigenti, prestigioso riconoscimento per Paolo Maldini e Frederic Massara: il d.t. e il d.s. delhanno vinto il premio "best sporting ...SERIE A -Il d.t. del Milan è stato premiato ai Globe Soccer Awards insieme a Frederic Massara con il "Best Sporting Director award": "Abbiamo soltanto due punti ...Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, premiato ai Globe Soccer Awards a Dubai come Miglior DS dell’anno insieme al suo collega Frederic Massara, ha parlato a SkySport anche del ...