Milan | Ibrahimovic suona la carica | “Crediamo nello scudetto E contro il Tottenham ce la giochiamo”

(Di giovedì 17 novembre 2022) L’attaccante del, Zlatan, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport da Dubai, dove vanno in scena i Globe Soccer Awards: “Spero di tornare presto. Ho tanta voglia di rientrare, sto lavorando. La mentalità resta la stessa anche se questo campionato è diverso: vogliamo fare bene e siamo in crescita. Al momento il Napoli sta facendo meglio di noi e la classifica lo testimonia“. Lo svedese ha però messo in chiaro l’obiettivo stagionale: “. Perché non dovremmo farlo?“. Ibra ha poi proseguito: “ilin Champions ce la giocheremo. Nessuna delle due squadre parte favorita. Complimenti a Maldini e Massara per il lavoro che stanno facendo. Se ilsta facendo così bene è anche merito loro“. ...

Commenta per primo Zlatan, attaccante del, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine della cerimonia di consegna dei Globe Soccer Awards : 'Serata importante Lo è perché ci sono io qua'.- 'Ho ...Ritornare in campo e inseguire con illo scudetto della seconda stella. Idee chiare per Zlatan, ospite a Dubai dei Globe Soccer Awards. Lo svedese, che non gioca una partita ufficiale dal 22 maggio, vede più vicino il ...Ai microfoni di Sky Sport Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo possibile ritorno in campo e degli obiettivi stagionali del Milan. Le sue parole. INFORTUNIO – “Ho tanta voglia di tornare. Sto bene, ...Intervistato da Sky Sport in occasione dei Globe Soccer Awards, Zlatan Ibrahimovic ha parlato così della sfida contro il Tottenham che aspetta il Milan per gli ottavi di finale di ...