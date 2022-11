Calciomercato.com

... ma esclusa la vittoria nell'ultima gara prima della sosta per il Mondiale contro l' Atalanta , l'Inter non è riuscita a conquistare vittorie negli scontri diretti perdendo contro il, la ...che ad esempio sarebbe servita molto nel big match della passata stagione contro il. Adesso, però, il Napoli sembra decisamente più maturo e pronto (come ha dimostrato anche il girone di ... Milan, cosa succede a gennaio per le cessioni: dall'incognita Leao alla decisione su Lazetic e Adli Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Gerry Cardinale vuole far crescere il suo Milan ed è pronto ad inserire in organico chi può dargli una mano importante. Ecco di chi si tratta ...