Milan | Aouar obiettivo a zero Nuovo Stadio | pronto lo sprint finale

(Di giovedì 17 novembre 2022) Le Top News di questa mattina sul. Calciomercato in primo piano: piace Houssem, svolta in arrivo

Oltre ad, ilè interessato anche a un portiere che sostituisca Tatarusanu come vice - Maignan : piace Marco Sportiello , 30 anni, che a fine stagione si libererà dall'Atalanta dove ...Ilha gli occhi puntati su Houssemper il centrocampo rossonero. Il giocatore classe '98 è un gioiello del calcio francese e una ...Il Milan va a caccia del Napoli ma dopo il flop di De Ketelaere si valutano altri profili sulla trequarti, con Houssem Aouar il principale indiziato grazie alla sua duttilità, il centrocampista del ...Non si placano le voci riguardanti un futuro in Italia per Houssem Aouar. Il centrocampista del Lione ha il contratto in scadenza la prossima estate e già a gennaio potrebbe far… Leggi ...