Migranti | traffico tra Tunisia e Sicilia | 18 arresti L' ordine | ' In caso di problemi buttateli a mare'

- Imbarcazioni di scafisti sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell'Agrigentino per raggiungere la Tunisia e far immediato rientro con il "carico" di". E se ci fossero stati ...... essendo classificata come 'supply vessel', non è autorizzata ad effettuare operazioni dipasseggerifuori dai casi Sar (Search and rescue " ndr) ". A rilevarlo all'Adnkronos è ...Traffico di migranti: scafisti dalla Sicilia alla Tunisia.Migranti come pacchi, di cui disfarsi nel caso in cui qualcosa andasse storto. E’ il quadro che emergerebbe dall’operazione ‘Mare aperto’ ...Blitz a Caltanissetta. Un'indagine della Procura ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale transnazionale che gestiva il ...