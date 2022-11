Migranti | traffico tra Tunisia e Sicilia | 18 arresti Intercettazioni | ' Se in avaria buttateli a mare'

(Di giovedì 17 novembre 2022) Imbarcazioni di scafisti sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell'Agrigentino per raggiungere lae far immediato rientro con il "carico" di". E se ci fossero stati ...

Agli imputati è stata contestata anche la circostanza aggravante di aver esposto a serio pericolo di vita ida loro trasportati e di averli sottoposto a trattamento inumano e degradante. "Se ...- Imbarcazioni di scafisti sarebbero partite dal porto di Gela o dalle coste dell'Agrigentino per raggiungere la Tunisia e far immediato rientro con il "carico" di". E se ci fossero stati ...PALERMO - Scafisti che dal porto di Gela, in provincia di Caltanissetta, o dalla costa agrigentina, partivano per raggiungere la Tunisia e ...La Procura di Caltanissetta ha arrestato 18 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata all’immigrazione clandestina: ...