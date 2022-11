Migranti | riunione straordinaria ministri Interni Ue il 25 novembre DIRETTA

(Di giovedì 17 novembre 2022) Bilaterale fra Piantedosi e la ministra dell'Interno tedesca al G7: "Piena convergenza per iniziative comuni al fine di governare i flussi migratori". Operazione “Mare aperto” della polizia di Caltanissetta: disposto carcere per 12 persone e arresti domiciliari per altre 6. Intercettati organizzatori: dicevano che in caso di problemi gli scafisti avrebbero potuto "sbarazzarsi deiin alto mare". Francia: "Quest'anno oltre 40mila hanno cercato di raggiungere l'Inghilterra attraverso il Canale della Manica"

