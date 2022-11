Migranti | Piantedosi | «Accoglienza | ma basta ingressi illegali» La Ue | «Aiutiamo l?Italia»

Sia la premier Giorgia Meloni che il ministro degli Interni, Matteo, hanno affrontato il tema deibasandosi su agenzie stampa con fonti anonime e report anticipati ma mai resi pubblici e ufficiali. Queste prime settimane dell'esecutivo di Giorgia ......questa sensazione di partnership anche per il bilaterale tra il ministro Matteoe l'... Non è la prima volta che in questa fase di discussione sul temadalla Germania arrivano segnali ...Un documento del Tavolo Asilo e Immigrazione contesta punto per punto le accuse contenute nella dichiarazione congiunta dei ministri dell’Interno, ripresa ieri dal ministro Piantedosi. “La presenza de ...I ministri degli Interni dei Paesi del G7 sono riuniti a Eltville sul Reno, nell'Assia, in Germania. La padrona di casa, la ministra dell'Interno tedesca, ...