Migranti | Piantedosi a G7 ministri dell' Interno | Italia non procederà da sola DIRETTA

(Di giovedì 17 novembre 2022) Bilaterale frae la ministratedesca al G7. L’operazione “Mare aperto”a polizia di Caltanissetta ha portato alla disposizione del carcere per 12 persone e degli arresti domiciliari per altre sei. Gli organizzatori, intercettati, dicevano che in caso di problemi alle imbarcazioni gli scafisti avrebbero potuto "sbarazzarsi deiin alto mare". La Francia: "Quest'anno oltre 40mila persone hanno cercato di raggiungere l'Inghilterra attraverso il Canalea Manica"