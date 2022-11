Migranti | marittimista Bulgherini | “Ocean Viking? Competenza illeciti è Stato attracco e bandiera”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 17 novembre 2022) (Adnkronos) – “I porti sono luoghi dove le navi che intendono attraccare sono sottoposte alla giurisdizione dellocostiero. Sefosse attraccata in Italia ladi eventuali contestazioni legate alla sua mancata autorizzazione Imo di ‘nave di ricerca e salvataggio’ o altro sarebbe spettata alloitaliano, in base al principio del Port State Control, riguardante i necessari controlli che lodeve effettuare nei confronti delle navi che entrano e stazionano nei suoi porti, come impongono la normativa interna, della Ue, la normativa dell’Imo (International Maritime Organization – Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di sicurezza marittima) e quella internazionale”. Elda Turco, già ordinario di diritto della navigazione ...