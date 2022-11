Migranti | la sinistra filosofeggia | gli scafisti incassano 70mila euro a viaggio Retata di tunisini e italiani

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 17 novembre 2022) Per raggiungere le coste siciliane partendo dalla Tunisia bastavano meno di quattro ore. A promuovere l’organizzazione criminale che organizzava le traversate deidalla Tunisia alla Sicilia ci sarebbero un uomo e una donna, entrambi già all’epoca dei fatti ai domiciliari per reati analoghi per i quali hanno riportato una condanna definitiva. E‘ quanto emerge dall’operazione ‘Mare aperto’ della Polizia di Stato di Caltanissetta che stamani all’alba ha smantellato un’associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. I destinatari del provvedimento sono undicie sette. La coppia avrebbe gestito l’attività da una casa a Niscemi. Tutti da verificare i legami con le navi delle Ong accusate di aiutare iproprio nella fase più ...