Migranti | due consigli al governo Meloni

(Di giovedì 17 novembre 2022) C’è una ipocrisia di fondo che segna da capo a piedi l’Unione Europea per come è strutturata adesso, configuratasi a partire almeno dagli accodi di Maastricht. Ed è essa a spiegare, in ultima analisi, quell’altra grande ipocrisia che alla prova dei fatti scarica sulla sola Italia la gestione e l’ospitalità deiche giungono sulle nostre coste dall’altra sponda del Mediterraneo. La prima ipocrisia è quella che maschera, dietro il Parlamento, la Commissione e gli organi eletti e centrali, la vera sede del potere europeo, che è ilo degli Stati. Ove nessuno segue l’interesse comune, come dice di fare, ma solo quello particolare o nazionale, con tutto quel che ne deriva in termini di rapporti di forza e poteri effettivi. Da qui la facile ipocrisia di invocare solidarietà e umanità da parte dell’Italia, che ne ha mostrata fin tanta, senza ...

Il problema dell'Europa non sono io la lite tra Italia e Francia. Ci sono altri problemi molto più densi di conseguenze tra i quali il patto di stabilità e la questione tedesca. Itemi ......rientro con i. L'uomo avrebbe anche eseguito l'assunzione fittizia di alcuni complici stranieri per legittimarne la loro permanenza o l'ingresso nel territorio italiano. Anche uno dei...Undici tunisini e sette italiani colpiti da misure cautelari per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo quanto emerso dall'operazione “Mare a ...Le imbarcazioni sarebbero partite dal porto di Gela per caricare i migranti dalla Tunisia e portarli in Italia ...