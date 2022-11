Michelle Hunziker | seno naturale o rifatto? La risposta arriva direttamente dalla figlia Aurora Ramazzotti

Leggi su dailynews24

(Di giovedì 17 novembre 2022)è una delle showgirl più apprezzate in Italia, se non una delle più belle. Ha talento, carisma, invidiabile bellezza e i suoi fan la amano e stimano proprio per questo. Tuttavia, ci sono aspetti della sua vita che la conduttrice preferisce tenere per sé, come ad esempio l’argomento chirurgia.ha ilL'articolo