Mi vengono solo parole dure | il governo manda fuori di testa la Murgia

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Michelaospite di Tagadà. Nel salotto di La7, nella puntata in onda giovedì 17 novembre su la7, la scrittrice viene chiamata da Tiziana Panella a commentare il tetto al contante. "Io non giro in tasca con 5mila euro e non conosco nemmeno nessuno che lo fa - premette sulla proposta deldi innalzare il limite -. A meno che non abbia dei soldi in nero". Da qui ecco l'ennesima stoccata all'esecutivo: "Se inserisci questa cosa tra le tue priorità, in qualche modo stai comunicando indulgenza nei confronti dell'evasione, piccola o grande che sia. E questo non è il massimo". "A maggior ragione - interviene la conduttrice - in un Paese che si distingue per questo". Ma non finisce qui, in men che non si dica lapassa dai contanti alla questione migranti su cui comunque le opinioni non cambiano. "Sto ancora ...