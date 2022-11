Meret | «Molto contento di questa possibilità | ho cercato di sfruttarla al meglio»

(Di giovedì 17 novembre 2022)soddisfatto della sua partita d’esordio come titolare tra i pali dell’Italia, al termine della sfida contro l’Albania ha parlato il portiere del Napoli, Alex«Felice dell’esordio da titolare. Napoli? Ottima stagione, sono soddisfatto: speriamo di continuare così” Ultime notizie Nazionale italiana – Queste le parole di Alex, portiere del Napoli, alla Rai al termine di Albania-Italia, evidenziate da CalcioNapoli24: «è stata una buona prova, preparata al. Volevamo vincerla, potevamo evitare di subire gol: peccato. Poi abbiamo fatto un gran primo tempo. Nel secondo tempo meno, ma poi siamo stati bravi a chiuderla» Senza Mondiale «Sappiamo che dobbiamo lavorare per preparare i prossimi obiettivi, pensare solo a quello e fare del nostrocon impegno. Per ...

Zaniolo 6 : come i compagni di reparto èattivo ma è anche sfortunato. Solo il palo gli nega ... E allora chance per, poi i debutti: Scalvini dal 1', poi Fagioli e nel finale il classe 2006 ...... lo stacco imperioso di Ismajli mette il pallone dove non può arrivare il guanto di.