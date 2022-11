Mercato auto Europa | a ottobre +14 | 1%

In Europa Occidentale (UE+EFTA+UK) si intensificano i segnali di ripresa deldell'. In ottobre le immatricolazioni hanno fatto registrare una crescita del 14,1% su ottobre 2021 con tutti i trenta mercati nazionali dell'area in crescita tranne quelli di cinque paesi ...... entrambi 100% elettrici , per attaccare quelle fasce diche oggi sono dominate da proposte come la Porsche Taycan.sportive e supercar resteranno comunque il business principale di ...Terzo mese di fila col segno più Il trend positivo fa ben sperare, dato che il terzo mese di fila col segno più arriva dopo tredici mesi negativi per il mercato dell’auto nel Vecchio Continente.Nel corso dell'evento digitale organizzato da Il Sole 24 Ore si sono alternati i maggiori esponenti dell'industria per fare il punto sull'attualità con uno sguardo al futuro ...