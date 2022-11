Mercato Atalanta | il futuro di Malinovskyi e nuovo addio a sorpresa

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ildell’potrebbe puntare con forte decisione a un rinforzo in ogni reparto già dall’imminente sessione invernale. Attenzione anche al capitolo cessioni: da valutare soprattutto ildiPeriodo leggermente altalenante in campionato e sguardo proiettato in vista del. L’potrebbe aprire concretamente all’didopo una prima parte di stagione Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Sport Mediaset

... l'esterno offensivo dell'Jeremie Boga potrebbe presentarsi come una possibile ed ipotetica soluzione diper Italiano. Il giocatore non trova più spazio con Gasperini, per questo ...E' tra i giovani talenti più attenzionati, le voci dilo accostano alla Juventus ma la sua dimensione, adesso, è quella che sta vivendo con grande abnegazione: l'di Gasperini. Che ... ATALANTA: DUE BIG IN PARTENZA - Sportmediaset Calciomercato Inter: Roberto Gagliardini, centrocampista classe 94', in questa stagione con la maglia dell'Inter ha collezionato 9 presenze.L'Inter potrebbe salutare Gosens a gennaio e, per sostituirlo, ha messo nel mirino il giovane Vazquez del Valencia di Gattuso ...