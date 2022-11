Meloni vede Xi | accordo per 200 aerei alla Cina Pechino autorizza i velivoli prodotti da Airbus-Leonardo

Xi, il dittatore che si può incontrare e gli vende, secondo il Messagero, 200 aerei. Quella della ricottina, per lustri al Giornale, la Soffici, critica lae la figlia al vertice. ...Giorgiaè appena tornata dal G20 di Bali, mentre in Ucraina si continua a morire e gli ultimi fatti accaduti in Polonia testimoniano l'alta tensione. Guido Crosetto, ministro della Difesa , non è ...Giorgia Meloni è appena tornata dal G20 di Bali, mentre in Ucraina si continua a morire e gli ultimi fatti accaduti in Polonia testimoniano l’alta tensione. Guido Crosetto, ministro della Difesa, non ...Il ministro "caterpillar" presenta la sua proposta agli enti locali. Il campano De Luca apre le ostilità: "Faccia marcia indietro, ...