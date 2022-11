Meloni celebra i dieci anni di Fratelli d' Italia con una tre giorni di eventi a Roma

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 17 novembre 2022) Non sarà Atreju, ma sicuramente sarà la prima festa did'al governo. Per idella sua creatura politica, Giorgiaha deciso di fare le cose in grande. Appena tornata dal G20 di Bali ha subito sbloccato un affare che la stava molto a cuore. Con una circolare interna partita da Via della Scrofa, e visionata dal Foglio, ha annunciato tredia piazza del Popolo, da giovedì 15 a sabato 17, perre il partito nato dalla scissione dal Pdl nel 2012. "Iniziate ad avvisare dirigenti, iscritti e simpatizzanti affinché blocchino la propria agenda. Festeggeremo insieme il decennale del nostro partito in un contesto natalizio nel pieno centro di. Nei prossimi...