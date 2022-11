Medicina riabilitativa e del lavoro | a Pavia ricordato Salvatore Maugeri

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022)(ITALPRESS) – La cura delle persone più fragili costituisce un'eredità da custodire e valorizzare: questo il messaggio lanciato da Fondazionee da IcsSpa Società Benefit in occasione della giornata dedicata al 117esimo anniversario della nascita del professor, l'uomo capace di fornire nel secolo scorso un fondamentale contributo di modernità alladelponendo, già dagli anni 40 del ‘900, le basi per la moderna. Il motto “La storia di una vita che ha dato vita a molte storie” ricalca il senso delle immagini e delle testimonianze arrivate alla sede madre dida tutti i centri di Icssparsi in sette regioni ...