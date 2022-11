Mediaset – ProsiebenSat | nuovo atto

Leggi su tvzoom

(Di giovedì 17 novembre 2022), nuova stoccata a Prosieben: «Speriamo in una strategia diversa» Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi, pag. 30 La stoccata diai danni diè stata secca. Più di tante altre volte senza grandi giri di parole: «Spero che la nuova strategia sia diversa da quella passata e che ilad (Bert Habets, ndr) che viene dal comparto televisivo e quindi parla la nostra lingua, se ne renda conto», dice il cfo di Mfe Marco Giordani nel corso della conference call con gli analisti per commentare i dati dei primi nove mesi dei 2022. Che sarà un anno in cui sono confermate «le stime per 112022: i risultati dei primi nove mesi dell’anno sono in linea con le nostre attese», ma che alla fine dovrà fare i conti con una visibilità sempre più scarsa sul mercato pubblicitario e, in Italia, sul Mondiale di calcio ...