Mbappé punta i piedi | lo spogliatoio si sfascia | succede di tutto

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Kylianè forse il miglior giocatore al mondo, ma il suo ruolo nel Paris Saint Germain si sta facendo davvero sempre più difficile. Poter essere in grado di acquistare il più grande giocatore al mondo sicuramente è sempre stato nei piani della Juventus, con Kylianche in questo momento dimostra assolutamente di poter essere un fenomeno assoluto, per questo motivo i bianconeri stanno cercando di sfruttare una clamorosa falla all’interno del Paris Saint Germain. LaPressePoter costruire la più grande squadra della storia sicuramente è stato il principale obiettivo del Paris Saint Germain in questi ultimi anni. I francesi infatti hanno dimostrato davvero di essere molto intraprendenti e sopratil loro principale scopo era quello di creare un vero e proprio Dream Team in stile NBA americana. È davvero molto difficile nella ...