Mattarella e la Ducati di Bagnaia | il presidente a lezione di motori – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 17 novembre 2022) Ha conquistato il titolo mondiale in MotoGp dopo una delle più grandi rimonte nella storia dello sport, battendo il campione uscente Fabio Quartararo della Yamaha, e ieri Peccoè stato celebrato al Quirinale, dove è stato ricevuto daldella Repubblica, Sergio, che ha sottolineato l’importanza della vittoria di un pilota italiano con la, moto italiana. Non accadeva da 50 anni, nella classe regina, che si imponesse un binomio tutto italiano, e all’epoca la vittoria era arrivata grazie a una leggenda come Giacomo Agostini.raccoglie il testimone di un’altra leggenda delle due ruote, Valentino Rossi, e ha le carte in regola per provare a iniziare un ciclo. “È un piacere – ha detto– ricevere qui Francesco, Pecco, ...