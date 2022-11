Martin Scorsese compie 80 anni | e ancora oggi ‘il regista più famoso della sua epoca’ non molla

(Di giovedì 17 novembre 2022) “Il cinema è storia. Con ogni pezzo di pellicola che viene perso, perdiamo un legame con la nostra cultura, con il mondo che ci circonda e con noi stessi”. Sono parole di, 80, magnifico, certo, ma anche uomo la cui straordinaria competenza e lo sfrenato amore per il cinema, e per la sua conservazione, sono divenuti proverbiali. Nel 1980 – anche questa è storia – allora sposato con Isabella Rossellini, viene trascinato, probabilmente proprio dalla moglie, sul set de Il Pap’occhio, il demenziale, divertente film di Renzo Arbore, dove, in un cameo, interpreta se stesso nel ruolo dello sconfortatodi Gaudium Magnum, il programma che il Papa, in cerca di consensi, aveva commissionato ad Arbore e la sua banda. Un pazzo musical che viene inizialmente ...

Sky Tg24

, a Man of New York. Il regista italo - americano compie oggi 80 anni.compie 80 anni DAL 17 NOVEMBRE 'La Signora Harris va a Parigi', gli scatti del film GUARDA 'Piove', le immagini del film horror italiano DAL 17 NOVEMBRE 'Belle & Sebastien - Next ... Martin Scorsese compie 80 anni: ecco le frasi più famose dei suoi film. FOTO Non è certo l'unico Oscar, quello per la regia di "The Departed", a spiegarci la grandezza del regista newyorkese ...Oggi è il compleanno di un regista simbolo di una Hollywood che non c'è più, e che non si è tirato indietro nel criticare i film che vanno per la maggiore: i cinecomic U n regista di quelli che hanno ...