Marquinhos Brasile | «Nessuna competizione è come il Mondiale»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 novembre 2022)ha parlato del ritiro delalla Continassa, centro allenamenti della Juventus. L’ex romanista sarà il capitano della selezione verdeoro e nella conferenza stampa ha rivelato l’emozione per la massimaper Nazionali, dichiarando: «Ho già giocato in un, e so cosa vuole dire: pur avendo giocato in altre competizioni importanti,questa. Tutto il mondo si ferma per seguirla, e tu stai giocando per il tuo paese»- aggiungendo -«E’ un’emozione unica e, secondo me, il torneo più difficile che ci sia. Accade tutto molto rapidamente e non sai mai cosa può succedere. Magari cominci con una formazione base e poi cambia durante il cammino facendo,è successo all’Olimpiade. Noi siamo qui per prepararci al meglio, e spero che ...