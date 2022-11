Marocco già in clima Mondiali | Ziyech segna un gol da centrocampo contro la Georgia VIDEO

(Di giovedì 17 novembre 2022) E’ ungià indi Qatar quello che in amichevole sta conducendo per 2-0la. Ma da sottolineare c’è proprio la rete incredibile di Hakim, l’esterno del Chelsea che da tempo piace al Milan: l’ala marocchina, infatti, hato un gol da cineteca, calciando dalla propria metà campo: tiro da oltre cinquanta metri che beffa il portiere, in alto ecco ildella prodezza. SportFace.

