Marco Mazzeschi | il giallo della morte dell' imprenditore italiano a Dubai | indagata la compagna

(Di giovedì 17 novembre 2022) La famiglia ha chiesto chiarezza sulladi, 44 anni,reatino, trovato senza vita alo scorso 30 ottobre. In un primo momento per la polizia disi...

Tutto faceva pensare che a ucciderefosse stato un malore , un infarto. Ma qualcosa sulla morte dell' imprenditore 44 enne - avvenuta lo scorso 29 ottobre mentre l'uomo si trovava in vacanza a Dubai con la compagna - non ...La Procura di Arezzo ha disposto accertamenti sulla morte dell'imprenditore aretino, 44 anni, avvenuta improvvisamente a Dubai negli Emirati Arabi Uniti, il 30 ottobre scorso. All'apparenza sembrava trattarsi di un infarto. La salma, rientrata in Italia all'inizio ...Tutto faceva pensare che a uccidere Marco Mazzeschi fosse stato un malore, un infarto, Ma qualcosa sulla morte dell’ imprenditore 44 enne avvenuta ...La famiglia ha chiesto chiarezza sulla morte di Marco Mazzeschi, 44 anni, imprenditore reatino, trovato senza vita a Dubai lo scorso 30 ottobre. In un primo momento per la polizia di Dubai si era ...