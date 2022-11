Manovra | misure per 30 - 32 miliardi | aiuti per il caro bollette Sale il tetto al contante ma non è nel dl

... il ddl di bilancio prevederà una ulteriore proroga dellegià in vigore nell'anno in corso, ... Leggi Anche, cosa cambia per la flat tax per le partite Iva: soglia estesa a 85mila euro In ...... anche se il Ministero dell'Economia ha subito tenuto a precisare che non ci sarà alcun condono di carattere penale in. Fra leprincipe dellala rivisitazione della norma sulla ...Ormai quasi certe la tregua fiscale per le cartelle esattoriali e il regime forfetario esteso fino a 85mila euro.Fra le misure da inserire nella Manovra si ragiona su una possibile sanatoria per favorire il rientro dei capitali dall'estero, che potrebbe generare risorse per 4-5 miliardi di euro, anche se il ...